События

15:48 16.03.2020

В распоряжении прокуратуры должна быть функция следствия - Давид Сакварелидзе

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«Для меня очевидно, что в распоряжении прокуратуры должна быть функция следствия хотя бы на переходном этапе даже при условии, что следствие могут вести еще и ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполиция. Так возникнет конкуренция», - такое мнение в своей колонке на сайте НВ. высказал бывший заместитель ГПУ Давид Сакварелидзе, который является одним из вероятных кандидатов на пост генерального прокурора вместо уволенного парламентом Руслана Рябошапки.

По словам Сакварелидзе, сегодня главный вопрос не в том, каким будет имя генпрокурора, а какой будет структура управления и взаимодействия между большой и обширной «конфедерацией» правоохранительных органов, которая в нынешнем политическом раскладе оказалась не способной показать результат.

«Я напомню, что лишение прокуратуры следственных функций было обусловлено глобальным недоверием к ее громоздкой и коррумпированной системе. В результате после Революции Достоинства политики и гражданское общество решили ее «кастрировать. И вот что получилось», - сказал экс-замгенпрокурора.

Кроме возвращения прокуратуре функции следствия хотя по тем делам, которые она сама будет открывать, Сакварелидзе предлагает внести изменения в УПК, чтобы за коррупционное преступление, кроме залога, было еще и взятие под стражу.

Также он считает, что нужно упразднить некоторые ограничения для следствия, например, должна быть возможность провести обыск или изъятие доказательств с места преступления в неотложном порядке без решения суда, чтобы не терять время и не упустить преступников, и с дальнейшей легализацией собранных доказательств в суде.

«Мы должны, наконец, расширить действие сделок о признании вины за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, на которые сейчас такие сделки не распространяются», - уверен Сакварелидзе.

Наконец, он убежден, что на данном этапе поменять нынешнюю правоохранительную модель сможет только политический тяжеловес с опытом, а задача президента сделать так, чтобы новый генпрокурор перестал быть политически зависимой фигурой.

Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта выразила недоверие и отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

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Интерфакс-Украина
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