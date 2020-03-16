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15:06 16.03.2020

Киев обеспечен тестами на коронавирус, уже есть и дающие результаты по анализу слюны – первый замглавы КГГА

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Киев обеспечен тестами на коронавирус, уже есть и дающие результаты по анализу слюны – первый замглавы КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк утверждает, что столица обеспечена тестами для определения заражения человека коронавирусом.

"Тесты есть, тестами город обеспечен. На сегодня на вечер ожидаем еще около 4 тыс. тестов для лечебных учреждений города Киева", - сказал он на брифинге в понедельник.

Поворознюк также отметил, что на таможенной территории Украины уже есть 100 тестов, которые дают результат по анализу слюны. "Сначала были по крови, теперь есть и по слюне. Мы их протестируем, и до конца недели у нас будет также достаточно количество тестов для определения заболевания коронавирусом", - сказал он.

Теги: #киев #коронавирус #кгга #тесты
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