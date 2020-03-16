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13:56 16.03.2020

После 17 марта украинцы смогут попасть в страну на автомобиле и в пешем порядке

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После 17 марта украинцы смогут попасть в страну на автомобиле и в пешем порядке

После закрытия границ Украины для иностранцев граждане Украины смогут попасть в страну на автомобиле и пересекая границу пешком, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

"Те граждане, которые идут в пешем порядке, с учетом того, что пешеходные переходы у нас сейчас закрыты, мы организовали взаимодействие с местными органами власти, и местные органы власти выделяют автотранспорт: автобусы, которыми, в частности, на западной границе этой ночью эта проблема была решена. И в дальнейшем мы будем таким же образом коммуницировать с местными органами власти для того, чтобы этот вопрос решался", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Никифоренко напомнил, что начиная с 00:01 вторника прекращаются пропускные операции в пунктах пропуска для авиационного, воздушного, железнодорожного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

"То есть, остается возможность автомобильного пересечения государственной границы. Всех граждан Украины мы приглашаем вернуться домой и подчеркиваем личную ответственность: если кто-то либо был в соответствующих регионах, либо чувствует, что есть определенные риски, то рекомендуем самоизолироваться по прибытии в Украину", - подчеркнул он.

Замглавы Госпогранслужбы отметил, что пограничники готовы в любое время суток пропустить украинцев через действующие пункты пропуска.

Он также добавил, что всех иностранцев будут выпускать за пределы Украины в установленном порядке.

Как сообщалось, 16 марта с 00.00 на протяжении последующих двух недель прекращается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины и по отдельным решениям МИД – аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на протяжении последующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, которые путешествуют на собственном транспорте, пункты пропуска открыт, пояснила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #госпогранслужба #граница #коронавирус
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