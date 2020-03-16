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00:12 16.03.2020

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

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Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля из-за распространения коронавируса будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я принял решение о том, что с понедельника 16 марта и по воскресенье 12 апреля 2020 года все сотрудники (Секретариата ООН - ИФ) будут работать дистанционно, кроме тех случаев, когда их физическое присутствие в здании требуется для выполнения принципиально важной работы", - говорится в заявлении генсекретаря.

Отмечается, что "через три недели ООН произведет оценку необходимости поддержания или сокращения нынешнего уровня числа сотрудников в здании".

В заявлении подчеркивается, что ООН при этом не прекращает свою работу.

"Сотрудники штаб-квартиры продолжат предоставлять необходимую поддержку деятельности наших представительств и миссий на земле, а также процессу межгосударственного взаимодействия", - заявил Гутерриш.

На прошлой неделе постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин. "Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.

14 марта несколько источников в штаб-квартире Организации сообщили "Интерфаксу", что более 50 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса.

По словам одного из собеседников агентства, "в свете информации о первом случае заражения в дипкорпусе и последовавших решений генсекретаря ООН, касающихся отмены мероприятий и введения мер предосторожности из-за распространения коронавируса, представительства государств при Организации одно за одним стали отправлять своих сотрудников домой".

"На настоящий момент известно о как минимум 53 миссиях, частично или даже полностью перешедших на удаленный режим работы. Есть основания предполагать, что соответствующие меры в скором времени примет подавляющее большинство постпредств", - сказал другой источник.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.

Теги: #работа #режим #оон #коронавирус
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