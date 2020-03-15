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20:30 15.03.2020

В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

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В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

В Эстонии по состоянию на вечер воскресенья установлен 171 инфицированный коронавирусом человек, сообщил Департамент здоровья.

За день число инфицированных увеличилось на 36 человек.

С 31 января в Эстонии проведены 1133 теста на вирус COVID-19.

Больше всего случаев заражения выявлено в Харьюском уезде (включая Таллин), на острове Сааремаа, в Пярнуском и Выруском уездах.

Все инфицированные, за исключением двоих, находятся на домашнем лечении. У двоих, помещенных в больницу, состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Оба они - жители острова Саремаа.

"По имеющимся у нас данным, средний возраст заболевших более 40 лет. Наша статистика показывает, что наиболее ранимыми являются пожилые люди, поэтому они проходят тестирование в первую очередь. Чем больше проводим тестов, тем больше выявляем случаев", - говорится в пресс-релизе Департамента здоровья.

В день проводится около ста тестов. С учетом быстрого роста числа носителей вируса и расширения географии заболевания сочтено нецелесообразным в целях сбережения ресурсов здравоохранения и обеспечения жизненно важных медицинских услуг проводить тесты у пациентов с легкими симптомами

Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности. Это означает, что учреждения здравоохранения получили право откладывать плановые лечебные процедуры и должны сосредоточиваться на пациентах с тяжелыми формами заболеваний.

Теги: #коронавирус #эстония #распространение
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