Пятеро украинских военных погибли на Донбассе за минувшую неделю

Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице", - написал Кулеба в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Глава ведомства опубликовал имена, фотографии и биографии погибших.