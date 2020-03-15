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12:26 15.03.2020

Пятеро украинских военных погибли на Донбассе за минувшую неделю

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Пятеро украинских военных погибли на Донбассе за минувшую неделю

Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице", - написал Кулеба в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Глава ведомства опубликовал имена, фотографии и биографии погибших.

Теги: #кулеба #оос
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