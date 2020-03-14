Марш по случаю Дня добровольца прошел в Киеве без грубых эксцессов и завершился у посольства РФ

Вечерний Марш патриотов, приуроченный ко Дню добровольца, прошел в столице без грубых нарушений и закончился у посольства РФ, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"В вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Участники прошлись от стадиона ЦСКА и завершили ходу у посольства РФ. Сейчас все запланированные акции завершились: нарушений общественного порядка допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правопорядок во время Марша патриотов обеспечивали работники полиции, нацгвардейцы и спасатели.

Ранее сообщалось, что днем по случаю Дня украинского добровольца проходила акция Марш патриотов, которая завершилась под зданием Офиса президента на ул. Банковой.

Марш патриотов был организован общественной организацией "Справа громад".

14 марта в Украине отмечают День добровольца, который был установлен в январе 2017 года. 14 марта 2014 года бойцы-добровольцы Самообороны Майдана прибыли в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.