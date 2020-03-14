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18:16 14.03.2020

Предварительно борт с украинцами вылетит из итальянского Тревизо в воскресенье во второй половине дня, время еще согласовывается - Криклий

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Предварительно борт с украинцами вылетит из итальянского Тревизо в воскресенье во второй половине дня, время еще согласовывается - Криклий

Планируется, что самолет с украинцами, заблокированными на границе между Италией и Словенией, вылетит из итальянского города Тревизо, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"На завтра у нас запланирован специальный рейс из города Тревизо… Граждане, которые оказались в изолированном состоянии, потому что находятся недалеко от Словении, не имеют возможности выехать, потому что фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс. Сегодня было принято соответствующее решение на заседании правительства", - сообщил он на брифинге в субботу в Кабинете министров.

При этом он подчеркнул, что бортом будут доставлены не только заблокированные на границе со Словенией украинцы. " Предварительно это будет во второй половине дня после обеда: время еще согласовывается… Мы хотим не только 110 или 111 граждан Украины забрать, а больше", - сказал он, добавив, что прибудет самолет в "Борисполь".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что на борту самолета еще 100 лишних мест, и украинские консулы уже делают объявления в Северной Италии о том, что желающие эвакуироваться в Украину этим рейсом, могут обращаться с соответствующей просьбой.

Вместе с тем он пояснил, что точное количество украинцев, которые хотят возвратиться из Италии, будет известно к 17 марта. "За последние два дня мы фиксируем увеличение регистрации и обращений. Но сейчас люди еще немного находятся в таком хаотическом состоянии: принимают решение, выезжать или нет. Мы будем иметь точные цифра по состоянию на 17 число".

Как сообщалось, группа украинцев (101 человек) оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

Теги: #коронавирус #криклий
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