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12:29 14.03.2020

В Эстонии существенно выросло число диагностированных случаев коронавируса - до 109

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В Эстонии существенно выросло число диагностированных случаев коронавируса - до 109

В пятницу в лабораториях было выявлено 68 инфицированных коронавирусом, что означает, что на сегодняшний день в Эстонии диагностировано 109 случаев заболевания, сообщает в субботу Департамент здоровья республики.

В пятницу вечером число зараженных оценивалось в 79.

Все инфицированные находятся на домашнем лечении. Первый выявленный инфицированный, постоянно проживающий в Эстонии гражданин Ирана, был единственным размещенным в инфекционную больницу, но он уже выписан, состояние его здоровья нормальное.

С 31 января было проведено 843 COVID-19 тестов. Если ранее исследования проводила только одна лаборатория департамента здоровья, то сейчас к этой работе привлечено еще две лаборатории.

Как сообщал в пятницу председатель кризисной комиссии, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), если ранее инфицированные люди заражались в основном за рубежом, то на этой неделе коронавирус начал активно распространяться внутри государства. При этом география заболевания охватывает сейчас не только Таллин, но и многие уезды.

Число заболевших в Эстонии также значительно превышает заболеваемость коронавирусом в соседних странах Балтии - Латвии и Литве.

В связи с широким распространением коронавируса правительство в пятницу объявило о введении в стране чрезвычайного положения.

Теги: #коронавирус #эстония
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