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00:28 14.03.2020

Ермак: Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но и выход из них принесет катастрофические последствия

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Ермак: Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но и выход из них принесет катастрофические последствия

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но и ее выход сейчас из них повлечет за собой катастрофические последствия.

"Если внимательно посмотреть на то, что говорил президент Зеленский в Париже и почему были такие сложные переговоры, что в итоге завершилось документом, который я считаю маленькой, но победой, то первое, о чем шла речь, что мы не можем сегодня автоматически выполнять Минские договоренности, которые уже сегодня не являются таким "монолитом". Это подтвердила и госпожа Меркель", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

При этом Ермак указал, что во время саммита лидеров Нормандского формата в Париже их участники жестко встречали любые слова об изменении Минских договоренностей.

"Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска", это будет иметь катастрофические результаты", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что украинская сторона не может пойти, например, на то, что ей передается контроль над неконтролируемой границей на Донбассе через два месяца после местных выборов, что, по его словам, было подписано в Минске в свое время предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Говоря о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО этой осенью, Ермак сказал: "Да, это зависит не только от нас, но я знаю, что мы работаем 24 часа (в сутки – ИФ), чтобы совершить чудо. Если оно не произойдет, то президент в последнем своем выступлении сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира".

Теги: #минские_соглашения #выполнение
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