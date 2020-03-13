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23:02 13.03.2020

Украинские военные будут максимально защищены в условиях коронавируса, они защищают нас от вируса посягательства на территорию Украины – Зеленский

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Украинские военные будут максимально защищены в условиях коронавируса, они защищают нас от вируса посягательства на территорию Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военнослужащие будут максимально защищены в условиях пандемии коронавируса в мире

"Украинские военные будут максимально обеспечены и защищены. Они защищают нашу страну от вируса посягательства на наши территории. Мы защитим их от всех других вирусов", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Теги: #военные #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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