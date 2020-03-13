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22:58 13.03.2020

Экс-глава правительства Гройсман: кризис в Украине произошел бы и без коронавируса

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Экс-глава правительства Гройсман: кризис в Украине произошел бы и без коронавируса

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что балансирование бюджета, продуманная долговая политика - без разговоров о дефолте, а также системный анализ промышленного потенциала - первоочередные шаги, которые должно осуществить новое украинское правительство в рамках противодействия надвигающемуся экономическому кризису.

"Как совет: первое (что нужно сделать) - сбалансировать бюджет. И здесь не упустить три вещи - зарплаты, пенсии и финансирование армии. Это позиции непоколебимы. Дальше - посмотреть по промышленности. Где есть плюсы, где минусы, и принять конкретные решения", - сказал экс-премьер-министр в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, все шаги нужно заложить в четкий план действий, который должен появиться как план развития государства, а не "объяснение, почему все падает".

Он также отметил, что кризис в Украине наступил бы и без коронавируса.

"Ухудшение экономической ситуации в государстве было очевидным уже в ноябре-декабре прошлого года. Но безответственность правительства Алексея Гончарука только усилила негатив, вызванный, как внешними, так и внутренними факторами, в частности бесконтрольным укреплением гривны. Одним из последствий такой безответственности стал срыв индексации пенсий миллионам украинский в марте текущего года", – заявил Гройсман.

Он также отметил, что и сейчас вместо плана противодействия негативным тенденциям "все чаще ходят слухи о дефолте, дела только ухудшаются".

"В прошлом году мы отдали кредиторам 420 млрд грн. Кто это почувствовал? Пенсии кому не платили, или зарплаты? Мы заплатили и снизили соотношение долга к ВВП до 51%. Долги надо отдать и с этим завязать. Политика государства должна быть в росте экономики. И этот рост надо вернуть людям в виде доходов, которые будут стимулировать внутреннее потребление", – подытожил Гройсман.

Теги: #гройсман #бюджет #украина #баланс
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