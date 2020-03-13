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22:25 13.03.2020

Зеленский призвал всех желающих граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение

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Зеленский призвал всех желающих граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех граждан Украины, которые хотят вернуться на родину, сделать это в течение трех суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение.

"Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой согласно расписанию. Что касается других граждан Украины: через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение – за это время вы должны вернуться домой", - сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

По его словам, все эти граждане пройдут медицинскую проверку и в случае выявления признаков заболевания направлены в обсервацию.

Зеленский указал, что те граждане, которые по объективным причинам не смогут вернуться в Украину, должны обратиться в консульства. "При совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - подчеркнул он.

Президент отметил, что на выходных будут возвращены на родину украинцы, которые застряли на границе Италии и Словении.

Зеленский призвал всех граждан Украины воздержаться от поездок за границу без особой необходимости, особенно это касается туристических проездок.

Теги: #возврат #авиасообщение #украинцы
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