Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.