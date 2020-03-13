В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина, приехавшая из Италии

В Черновицкой области с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализирована еще одна женщина, вернувшаяся 8 марта из Италии, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

"Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, был диагностирован коронавирус.

Таким образом, по состоянию на 13:00 13 марта, в области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусаом. Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением на заболевание госпитализированы 6 человек.

Как сообщалось, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

Всего в Украине зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом COVID-19.