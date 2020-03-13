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07:20 13.03.2020

В деле о незаконной вырубке в Октябрьском лесничестве на Харьковщине появилось еще 4 подозреваемых – прокуратура

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В деле о незаконной вырубке в Октябрьском лесничестве на Харьковщине появилось еще 4 подозреваемых – прокуратура

Четверым работникам ГП "Октябрьское лесничество" (Харьковская область) сообщено о подозрении в незаконной вырубке 750 деревьев.

"Двум мастерам леса, старшему мастеру леса и лесничему - сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367  (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины. Одному из мастеров леса суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства и отстранил от должности. Вопрос об избрании меры пресечения остальным в настоящее время решается", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, ранее в этом уголовном производстве было объявлено о подозрении еще двум мастерам леса Октябрьского лесхоза. Одному из них суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а другому - в виде личного обязательства.

По данным досудебного следствия, общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за вырубки более 750 деревьев, составляет почти 10,5 млн. грн.

Теги: #прокуратура #украина #харьковская
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