В Эстонии вводится чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса

Правительство Эстонии на заседании в ночь на пятницу приняло решение о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Как сообщила пресс-служба правительства, режим чрезвычайного положения сохранится на первых порах до 1 мая 2020 года, пока кабмин не примет иное решение.

Изменение касается, среди прочего, школ, культурной жизни и судовых рейсов. Под запретом публичные мероприятия.

"Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии в сложившейся ситуации. Чрезвычайное положение необходимо, чтобы наиболее эффективным способом противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать гражданам четкие и, при необходимости, обязательные к исполнению распоряжения, которые призваны помочь поставить преграду на пути распространения вируса", - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas)..

Глава кабмина добавил, что одних только мер государственного характера для преодоления кризиса больше недостаточно.

"Мы оказались в ситуации, когда каждый человек должен внести свой вклад в защиту здоровья населения. Я понимаю то неудобство, которое объявление чрезвычайного положения причиняет всем нам, однако на чаше весов защита не только здоровья, но и жизни людей", - подчеркнул Ратас.

Премьер также сказал, что, поскольку распространение вируса - это сложное явление, затрагивающее многие сферы жизни Эстонии, оно требует чрезвычайных мер.

"Наряду с защитой здоровья народа в первую очередь важно обеспечить эффективное и быстрое решение связанных с распространением вируса экономики", - сказал глава правительства.

"Вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию больше нельзя решить без внедрения закрепленной законом чрезвычайного положения, предусматривающей руководящие меры", - добавил он.

Предложение объявить чрезвычайное положение выдвинула правительственная комиссия, работой которой руководит премьер-министр. Правительственная комиссия проведет новое заседание в пятницу 13 марта.

Чрезвычайное положение коснется следующих сторон жизни:

Не разрешается проведение публичных собраний. С понедельника 16 марта школы должны будут приостановить обычное обучение и перевести его на дистанционное и домашнее обучение.

В университетах и научно-исследовательских институтах научная деятельность продолжится.

Организация учебной работы учеников с особыми потребностями рассматривается отдельно.

Работа и распорядок детских садов и уход за детьми определяются местным самоуправлением или другим администратором детского сада.

С понедельника, 16 марта, обучение по интересам должно быть приостановлено.

Необходимость методов действия оценивается каждые две недели и будет действовать до тех пор, пока ситуация не изменится.

В пунктах пересечения границы устанавливается санитарный контроль для выявления у людей симптомов коронавируса.

При въезде в страну люди также должны заполнять анкеты, чтобы было возможным определить, откуда они прибыли.

В аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль вводится заполнение анкет аналогично пунктам пересечения сухопутной границы.

На маршруте Таллин - Стокгольм - Таллин продажа билетов на круизные рейсы приостанавливается.

Меры по ограничению распространения вируса разрабатываются и реализуются в сотрудничестве с судоходной компанией.

Жители Эстонии и иностранные граждане, прибывающие из стран высокого риска, должны находиться в карантине в течение двух недель.

Библиотеки остаются открытыми только в ограниченной степени.

До 1 мая музеи и кинотеатры будут закрыты для посетителей. Выступления, концерты и конференции запрещены.

До 1 мая спортивные соревнования запрещены.

В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещение.

В Эстонии по состоянию на утро пятницы зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом, из них 10 - в четверг.