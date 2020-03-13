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00:42 13.03.2020

Львов готов закупить 100 аппаратов ИВЛ, но их нет в Украине – Садовой

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Львов готов закупить 100 аппаратов ИВЛ, но их нет в Украине – Садовой

Львов готов закупить около 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил городской голова Львова Андрей Садовой в эфире программы "Право на власть" ночью с четверга на пятницу.

"Мы готовы купить около 100 ИВЛ-ов. Мы прекратим все остальные работы в городе, потому что нет ничего важнее здоровья людей. Я понимаю, что эти аппараты теоретически могут понадобится к концу марта - началу апреля… но их нет физически. Мы нашли в Украине  три аппарата, которые сейчас везут во Львов. Больше их нет нигде", - заявил Садовой.

Он также заявил, что ИВЛ нельзя купить сейчас даже в других странах, поскольку многие страны ввели ограничения на продажу медоборудования.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что завтра проведет встречу с поставщиками медоборудования и международными партнерами для актуализации информации о наличии медоборудования и возможности поставок в Украину.

Ляшко также прокомментировал вопрос госзакупок медоборудования и лекарств в условиях карантина.

"Будут закупки без тендера. Министр здравоохранения инициировал законопроект о первоочередных мероприятиях реагирования, который будет внесен и предусматривает разрешение закупать без тендерных процедур медоборудование и средства диагностики, а также лекарственные средства по списку, определенному Кабмином для эффективного противодействия коронавирусной инфекции", - заявил он.

По словам Ляшко, для Львовского областного лабораторного центра дополнительно выделили 1 млн грн для закупки тест-системы для ПЦР диагностики, быстрых тестов на коронавирусную инфекцию и быстрых тестов на грипп и грипп-Б.

Теги: #львов #коронавирус #украина #закупки
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