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00:15 13.03.2020

Пассажиры рейса "МАУ" из Милана с подозрением на коронавирус доставлены в Александровскую больницу и пройдут скрининг

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Пассажиры рейса "МАУ" из Милана с подозрением на коронавирус доставлены в Александровскую больницу и пройдут скрининг

Пассажиры смолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс из Милана в Киев PS 312, у которых были обнаружены симптомы, схожие с симптоматикой коронавируса, доставлены в Александровскую больницу, заявил в ходе программы "Право на Власть" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Трех пассажиров, чьи состояние и симптоматика внушали опасение, доставили в Александровскую больницу и проведут диагностику на присутствие коронавируса. И если в их анализах будет установлено наличие коронавируса – вы увидите согласованные действия эпидемиологической и медицинской служб, а также полиции", - заявил он.

По словам Ляшко, в случае, если у пассажиров, доставленных в Александровскую больницу будет обнаружен коронавирус – ко всем пассажирам рейса приедут медики, проведут скрининг и, возможно будет введена изоляция.

В свою очередь, президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евегений Дыхне отметил, что ему пишут коллеги из аэропорта "Борисполь", сообщая о том, что необходимый скрининг на рейсе проводился непосредственно на выходе с борта самолета.

Как сообщалось, самолет авиакомпании МАУ, на котором на рейсе PS 312 перевозились пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет всю необходимую санобработку и будет допущен к рейсам.

Ранее сооснователь Независимого союза работников медицинской отрясли Антон Гура на своей странице в Facebook опубликовал видео со своего рейса из Милана в Киев, на котором летели люди с симптомами, похожими на коронавирус.

По его словам с самолета МАУ (рейс PS 312) забрали троих пассажиров с подозрением на коронавирус, при этом остальных пассажиров рейса отпустили по домам.

Теги: #коронавирус #украина #пассажиры #диагностика
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