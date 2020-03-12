Гражданин Польши пытался незаконно ввезти в Украину вертолет - Госпогранслужба

В пункт пропуска "Краковец" на въезд в Украину прибыл грузовик с вертолетом, который вез граждан Польши без разрешительных документов на товар, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники Мостиского отряда уже ждали "Рено", ведь имели предварительную оперативную информацию о законности перевозки такого товара. Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы", - сказано в сообщении.

Так, вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более $20 тыс., иностранец должен был доставить в Бердичев.

"Сейчас о грузе, который вероятно является товаром двойного назначения, проинформировано в компетентные органы", - добавили в ведомстве.