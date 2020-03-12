В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, а также происходит работа с контактами.

В свою очередь пресс-служба Черновицкой ОГА проинформировала, что мужчина с коронавирусной инфекцией был госпитализирован еще 10 марта.

Ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.