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17:06 12.03.2020

В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

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В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

Кабинет министров Украины может ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран, в случае осложнения эпидемической ситуации установить по ним медицинский надзор, сообщается в Telegram-канале "Коронавірус-інфо".

Кроме того, правительство ограничит количество действующих пунктов пропуска через государственную границу и усилит на них контроль.

В то же время в Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщается, что представители международных организаций - Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка - одобрили усилия Минздрава и правительства Украины в противодействии распространению коронавирусной болезни Covid-19.

"Они также рассматривают возможность предоставить Украине дополнительное финансирование и экспертную помощь для борьбы с коронавируса",- отмечается в сообщении.

Теги: #коронавирус #учет #контроль #кабмин
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