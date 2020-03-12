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16:01 12.03.2020

Киевский горсовет расторг договоры аренды земли, где планировали построить новое посольство и консульство РФ, там будут скверы

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Киевский горсовет расторг договоры аренды земли, где планировали построить новое посольство и консульство РФ, там будут скверы

Киевский городской совет поддержал проекты решений о расторжении заключенных еще в 1998 году сроком на 49 лет договоров аренды трех земельных участков для строительства новых помещений посольства, консульства и резиденции посла РФ в центре Киева, которые за это время так и не были построены.

Как сообщил председатель фракции "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк, являющийся соавтором проекта решения, речь идет об участках на улице Спасской 13, 15, Спасской, 14 и ул.Боричев Ток, 17, 19, 21 в историческом районе Подол.

"Их здесь уже нет. И надеюсь больше никогда не будет… Спасибо депутатам столицы воюющей Украины за поддержку этого решения", - прокомментировал решение Сиротюк на своей странице в соцсети Facebook.

На заседании горсовета в четверг в поддержку расторжения соответствующих договоров проголосовали 63, 72 и 61 депутата соответственно.

Как сообщалось, 7 февраля 2017 года постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовала расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству РФ за 1 грн в год. Речь шла о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17-21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

"Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров", - сообщили в пресс-службе Киевсовета.

При этом в сообщении говорилось, что проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. "После того, как земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов", - рассказали тогда в пресс-службе.

Теги: #киев #земучастки #посольство_рф #горсовет
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