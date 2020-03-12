Ж/д вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно – министр инфраструктуры

Станции "Укрзализныци" (УЗ) обеспечены масками и респираторами, дезинфекция на вокзалах проводится ежечасно, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В местах концентрации граждан ежечасно проводится дезинфекция. Также мы осуществляем дезинфекционные меры в пассажирских вагонах. Станции "Укрзализныци" обеспечены всем необходимым - масками, респираторами, гигиеническими средствами", - сказал он на брифинге в четверг.