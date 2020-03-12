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12:00 12.03.2020

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, поясняют в спецслужбе

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СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, поясняют в спецслужбе

Проект закона "О Службе безопасности Украины", поданный президентом в Верховную Раду, предполагает, что Служба безопасности Украины не будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики, но будет ориентирована на защиту объектов критической инфраструктуры, поясняют в спецслужбе.

"Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов надеется, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект закона "О Службе безопасности Украины", поданный президентом 10 марта. Документ содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно иной формат в своей деятельности", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Службы.

В сообщении отмечается, что принятие проекта закона даст возможность СБУ работать более эффективно и, соответственно, улучшить безопасность государства.

В СБУ называют законопроект сбалансированным, поскольку в нем учтены лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

"СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры", - поясняют в спецслужбе.

Среди основных новаций законопроекта в СБУ отмечают разграничение компетенции Службы с другими структурами сектора безопасности, отказ от несвойственных ей функций.

"Пройдет демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры… Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобное. Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе с проактивной и риск-ориентированного", - подчеркивается в сообщении.

Также в СБУ обращают внимание на то, что проект закона предусматривает постепенное сокращение численности сотрудников спецслужбы: с 27 тыс до 15 тыс человек, при этом предполагается улучшение уровня социального обеспечения сотрудников, денежного обеспечении.

В СБУ напоминают, что законопроект № 3196 был зарегистрирован 10 марта. Инициатором представления выступил президент Украины. Проект закона был подготовлен на базе документа, разработали специалисты СБУ и подали в Офис президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы. В его финальной редакции также учтены ключевые предложения международных партнеров.

Теги: #законопроект #сбу #экономика
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