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08:02 12.03.2020

Австралия выделила $11,4 млрд на поддержку экономики в ответ на пандемию COVID-19

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Власти Австралии направят 17,6 млрд австралийских долларов ($11,4 млрд) на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса, стремясь предотвратить рецессию.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил в четверг, что стимулирующие меры включают в себя выделение субсидий малому и среднему бизнесу, а также поддержку безработных и пенсионеров.

Ранее на этой неделе власти страны объявили о выделении $1,56 млрд на расходы в сфере здравоохранения.

Австралийский Центробанк в начале марта понизил ключевую процентную ставку до рекордно низких 0,5%, чтобы поддержать экономику, которая сохраняет рекорд по продолжительности роста без рецессии среди развитых стран - 28 лет подряд.

Как сообщалось, в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире инфекции, вызванной COVID-19.

Теги: #программа #поддержка #австралия #экономика
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