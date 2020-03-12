Чрезвычайное положение введено в США в 24 штатах

Уже 24 штата и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса по стране, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, о введении чрезвычайного положения сообщили в среду четыре штата - Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас, а также столица США Вашингтон, округ Колумбия.

Ранее о режиме чрезвычайной ситуации объявили штаты Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

Телеканал, ссылаясь на данные государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает, что в Соединенных Штатах зарегистрировано 1162 случая заболевания новым коронавирусом.

Согласно данным CDC, в статистике учитывается 49 заболевших, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизного лайнера "Diamond Princess" (46 случаев), 21 случай зарегистрирован на лайнере "Grand Princess".

Всего в США насчитывается 1092 случая заболевания в 41 штате и округе Колумбия. 37 человек, зараженных вирусом, скончались.

Как сообщил телеканалу источник, Капитолий США, где заседают обе палаты Конгресса, прекратит проводить экскурсии до конца марта из-за коронавируса, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в конгрессе.