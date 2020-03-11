События

21:30 11.03.2020

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из борьбы за пост президента США

2 мин читать
Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из борьбы за пост президента США

Сенатор Берни Сандерс заявил в среду, что продолжит борьбу в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на прошедших накануне праймериз, сообщают американские СМИ.

"Дональд Трамп должен потерпеть поражение. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это случилось", - сказал Сандерс.

Он отметил, что с нетерпением ждет дебатов претендентов на президентский пост от Демпартии в воскресенье, когда "американский народ получит возможность увидеть, у какого из кандидатов положение лучше для того, чтобы добиться этой цели (победы над Трампом - ИФ)".

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз демократов в ночь на среду в таких штатах, как Мичиган, Миссисипи, Миссури и Айдахо, что позволило ему на настоящий момент набрать в общей сложности на 160 голосов делегатов больше, чем Сандерсу.

Основная борьба в Демократической партии США за пост кандидата в президенты разворачивается между Байденом и Сандерсом. Однако в гонке также по-прежнему участвует еще и Тулси Габбард.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Теги: #кандидат #сша #демократы #борьба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 11.03.2020
РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

19:17 11.03.2020
Boeing приостановит набор сотрудников, ограничит бизнес-поездки

Boeing приостановит набор сотрудников, ограничит бизнес-поездки

19:14 11.03.2020
Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

19:06 11.03.2020
США проведут министерскую встречу G7 по видеосвязи из-за коронавируса

США проведут министерскую встречу G7 по видеосвязи из-за коронавируса

17:46 11.03.2020
Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

09:47 11.03.2020
Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

09:47 11.03.2020
Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

09:44 11.03.2020
В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

09:44 11.03.2020
Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США

Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США

09:41 11.03.2020
План Трампа по поддержке экономики пока не получил поддержки в Конгрессе

План Трампа по поддержке экономики пока не получил поддержки в Конгрессе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус - Кличко

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Назначен новый генеральный адвокат Суда ЕС

Кабмин обнародовал постановление о карантине

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

Партия "Голос" избрала новым главой нардепа Киру Рудик

Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

В Ирландии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Индия приостановила действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля

В Италии в среду от коронавируса умерло 196 человек, 2,3 тыс новых заболевших

Болгария и Албания объявили о первых смертях из-за коронавируса

В Харькове вводится ограничение на количество участников массовых мероприятий до 60 человек, но школы и садики на карантин не уходят - Кернес

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА