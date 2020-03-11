В Италии в среду от коронавируса умерло 196 человек, 2,3 тыс новых заболевших

2 тыс 313 новых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19 и 196 случаев смерти от него же зафиксировано в Италии в среду, сообщает статистический сайт Worldometer.

Таким образом, количество случаев заболевания в этой стране превысило 12,4 тыс, а общее число умерших от этой болезни достигло 827. При этом 1 тыс 45 человек уже выздоровели, в настоящее время болеют 10,6 тыс, из них 1 тыс 28 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии.

В настоящее время Италия стала страной с самым большим количеством зафиксированных случаев заболевания на миллион населения – 206,1. На втором месте – Южная Корея (151,3), на третьем – Бахрейн (111,1), Иран – на четвертом (107,2), Норвегия – на пятом (105). Китай – лишь на девятом (56,1) - после Катара, Дании и Швейцарии, несмотря на то, что на него приходится почти две трети абсолютного количества заболевших.