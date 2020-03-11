Украина фактически прекращает авиасообщение с Италией - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией.

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Главка правительства отметил, что Украина будет следить за развитием ситуации с коронавирусом Covid-19 в других странах, и в случае необходимости правительство будет принимать решение рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение с этими странами.