Аэропорт "Борисполь" закупит для контроля здоровья пассажиров оптические системы оценки инфракрасного излучения – министр инфраструктуры

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на его главу Владислава Криклия, соответствующий проект постановления принял Кабинет министров на заседании в среду.

"Международный аэропорт "Борисполь" является воздушными воротами Украины, через которые прибывают тысячи пассажиров из многих стран мира, в том числе из тех, где зафиксированы случаи коронавируса. Необходимо обеспечить профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса", - цитирует пресс-служба Криклия.

В сообщении отмечается, что Мининфраструктуры обратилось к международным аэропортам страны с просьбой обеспечить внедрение в аэропортах предварительного контроля состояния здоровья, а именно проведения температурного скрининга лиц, которые прибывают из стран, где выявлены случаи заболевания коронавирусом.