Украинец пытался вывезти в Польшу более 10 тыс. медицинских масок

Пограничники предотвратили незаконный вывоз более 10 тыс. медицинских масок в пункте пропуска "Устилуг", сообщает пресс-служба Львовского пограничного отряда.

Как указано в сообщении, пограничники решили направить для углубленного осмотра автомобиль "Фольксваген" на украинской регистрации.

"В ходе дальнейшей проверки были обнаружены два тайника – двойное дно в багажном отделении автомобиля, в которых находились марлевые и одноразовые медицинские маски в количестве 10 653 штуки", - говорится в сообщении в сообщении.

По данным пограничников, общая стоимость незадекларированного товара составила почти 356 тыс. грн. После товар и автомобиль были изъяты правоохранителями.