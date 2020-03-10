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19:58 10.03.2020

Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц - Разумков

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Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц - Разумков

Принятие законопроекта об общенациональном референдуме возможно в течение месяца, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если он будет зарегистрирован, это один из приоритетных законопроектов, то сначала он будет рассмотрен в первом чтении, после этого во втором чтении. Теоретически это возможно сделать за месяц работы парламента", - заявил Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112-Украина".

Председатель Верховной Рады также сказал, что всего в пакете законопроектов о народовластии будет 5-6 документов: об общенациональном и местном референдумах, отзыве депутатов и народном вето. Еще две законодательные инициативы Разумовым названы не были.

Теги: #законопроект #рада #референдум
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