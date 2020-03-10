Кабмин на заседании в среду должен принять необходимые решения в связи с дальнейшим распространением в мире коронавируса - секретарь СНБО Данилов

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду должен принять все необходимые решения по реагированию на ситуацию с дальнейшим распространением в мире коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"В понедельник, 9 марта, состоялось большое селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", - сказал он во вторник агентству "Интерфакс-Украина".

Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин. "Мы наши предложения мы предоставили, они были приняты", - отметил он.