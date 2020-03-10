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15:50 10.03.2020

Видеоигры становятся социальными сетями – СЕО DMarket

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Видеоигры становятся социальными сетями – СЕО DMarket

 Видеоигры становятся аналогом социальных сетей, считает СЕО платформы торговли внутриигровыми предметамиDMarket Влад Панченко.

"Уже сейчас игры становятся социальными сетями и, к примеру, тот же Facebook и TikTok это прекрасно понимают. Их задача - сделать социальные сети играми, придумать форму и формат, где эчивки, геймплей, 5G будут идеально сочетаться. И такая формула уже в разработке, сомнений нет", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Панченко также считает, что монетизация гейм-индустрии перекликается с монетизацией мультимедиа. "Если раньше основной метод заработка игрового разработчика шел с фактической продажи игры, то сейчас многое будет упаковано в подписочные сервисы. Рынок активно движется в сторону того, что разработчику будут платить, по сути, за пользовательское время, проведенное в игре", - отмечает СЕО DMarket.

Он также уверен, что следующим шагом в развитии игрового бизнесам станет внедрение стандарта мобильной связи 5G. "Уже ближе к 2023 году в ряде стран появится 5G-интернет в достаточном количестве, чтобы пользователи могли на хорошем телефоне по дороге на работу доиграть начатую дома сессию в GTA. Или продолжить играть в Hearthstone, перескочив с телефона, к примеру, на холодильник, даже не на телевизор. Такие возможности сильно переворачивают концепцию игр", - считает он.

Как сообщалось, годовой доход отрасли видеоигр в Украине за 2018 год составил $179,2 млн, сообщили редакции в компании Wargaming со ссылкой на данные отчета NewZoo. Это на 13,6% больше, чем в 2017 году - тогда украинцы потратили на игры $157 млн.

Теги: #видеоигры #соцсети
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