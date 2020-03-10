В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев смерти из-за коронавируса, 19 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,136 тыс. человек, зарегистрировано 80,754 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи приходятся на административный центр провинции Хубэй город Ухань, являющийся эпицентром распространения заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 3,024 тыс. человек, (в Ухане - 2,404 тыс.), заболели 67,760 тыс. (в Ухане - 49,965 тыс.). По состоянию на утро понедельника, более 47 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране два приходятся на прибывших из-за рубежа, один зарегистрирован в Пекине, один - в провинции Гуандун. Всего насчитывается 69 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 17 тыс. человек, состояние 4,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 60 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 170 случая заболевания: в Гонконге - 115 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).

В настоящее время одной из главных задач в области борьбы с коронавирусом является предотвращение проникновения инфекции из-за рубежа, заявила руководящая группа по борьбе с эпидемией при Госсовете КНР.

На состоявшемся под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна заседании в понедельник было подчеркнуто, что "в настоящее время в обстановке борьбы с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, это особенно касается Уханя, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных, что было нелегко".

"Необходимо закрепить эту положительную тенденцию (...), решительно предотвратить возобновление эпидемии", - подчеркнули участники заседания.

Они потребовали от местных руководителей, особенно таких крупных и часто посещаемых иностранцами городов, как Пекин, ужесточить меры по обеспечению безопасного въезда в страну в условиях быстрого распространения инфекции в мире, активизировать международное сотрудничество, чтобы обеспечить "здоровый международный людской обмен".

В качестве одной из мер предлагается "по согласованию с ведомствами просвещения соответствующих стран ограничить студенческий обмен".