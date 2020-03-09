Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в организации убийства Гандзюк - СМИ

Апелляционный суд в городе Бургас (Болгария) перенес рассмотрение жалобы подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции о его экстрадиции в Украину, сообщает издание "Громадське".

Подозреваемый сначала просил присутствия на заседании украинского адвоката, а затем отказался от болгарского.

"Я хочу, чтобы он (болгарский адвокат - ред.) сделал для меня все, но я не хочу, чтобы на него ложилась такая ответственность. Я поддерживаю его жалобу, но отказываюсь от него. Пусть государство (Болгария - ред.) предоставит мне другого", - сказал Левин.

Болгарский адвокат Алексея Левина Кирилл Топалов поддержал подзащитного и отметил, что он недостаточно компетентен в данном деле и правильнее было бы, если бы на заседании присутствовал украинский защитник.

В суде отметили, что пока такой возможности нет, поскольку отсутствует соответствующая договоренность между украинским и болгарской сторонами. Также было отмечено, что болгарская сторона направила в Министерство юстиции Украины соответствующий запрос и пока ждет ответа.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.