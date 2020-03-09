События

16:34 09.03.2020

10 марта ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м

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10 марта ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м

Во вторник, 10 марта, ночью и утром в украинской столице ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #туман #погода #прогноз #предупреждение
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Интерфакс-Украина
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