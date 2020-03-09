Восемь десятков родственников погибших в катастрофе рейса MH17 планируют запросить денежную компенсацию

Более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года, намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу, заявил председательствующий судья в окружном суде Гааги, где в понедельник начался судебный процесс.

"На данный момент 49 человек (родственников погибших - ИФ) высказали желание выступить в суде, 82 - обратиться к суду письменно, 84 - обратиться за денежными компенсациями", - сказал судья.

По его словам, цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией.