На границе с Румынией пограничники обнаружили автомобиль, незаконно перемещающий сигареты на сумму более 50 тыс грн

Пограничники на пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул-Сирет" на границе с Румынией обнаружили автомобиль, который незаконно перемещал сигареты иностранного производства "Marble" на сумму более 50 тыс грн, сообщила пресс-служба Буковинской таможни Гостаможслужбы в Фейсбуке.

"Попытка незаконного перемещения почти 2 тыс пачек табачных изделий имела место в пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул-Сирет" Буковинской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель транспортного средства "BMW X5", направляясь ночью в частных делах в Румынию, для прохождения таможенного контроля избрал полосу движения "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии каких-либо предметов, перемещение которых через таможенную границу ограничено или запрещено. Пограничники перевели транспортное средство на полосу движения "красный коридор" и при тщательном осмотре автомобиля обнаружили полностью наполненные тайники автомобиля табачными изделиями.

Сотрудники таможни составили протокол в соответствии с ч. 1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, согласно которого табачные изделия иностранного производства "Marble" стоимостью 50 160 грн. и авто 2006 г.в., оцененное в 150 тыс грн., изъяты.