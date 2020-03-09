События

08:24 09.03.2020

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 108,5 тыс., число жертв - 3,8 тыс

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Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро понедельника, 9 марта, достигло 108,568 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на материковый Китай приходится 80,735 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных достигло 27,833 тыс., увеличившись за минувшие сутки более чем на 3,5 тыс. случаев.

Всего в мире насчитывается 3,813 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,119 тыс. случаев.

В Южной Корее число больных достигло 7,382 тыс. (51 случай смерти), Италии - 7,375 тыс. (366), Иране - 6,566 тыс. (194), Франции - 1,126 тыс. (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1,159 тыс. (14), Германии - 795, Испании - 374 (восемь), Великобритании - 273 (три), Нидерландах - 265 (три), Швейцарии - 228 (один), США - 213 (19), Бельгия - 200, Сингапур - 150, Швеция - 240, Гонконг - 114 (три), Норвегия - 113, Австрия - 104.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 60 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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