Американский сенатор объявил о добровольном карантине

Американский сенатор Тед Круз сообщил на своем сайте, что после кратковременного общения с человеком, у которого позднее был выявлен коронавирус, добровольно уходит на карантин.

Он пояснил, что на прошедшей десять дней назад политической конференции консервативных политических действий в Мериленде накоротке поговорил и обменялся рукопожатием с человеком, у которого позднее тест на коронавирус дал положительный результат.

"Из-за избытка осторожности и из-за того, что я часто я общаюсь со своими избирателями, я решил остаться в своем доме в Техасе на этой неделе, пока не пройдет целых 14 дней с момента взаимодействия", - говорится в заявлении политика.

Он также сообщил, что у него нет симптомов заболевания, и он прекрасно себя чувствует.