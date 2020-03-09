В Днепропетровской области спасатели достали из колодца 56-летнего мужчину

Спасатели достали 56-летнего мужчину из колодца в Днепропетровской области, после чего его госпитализировали в городскую больницу, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

"8 марта в 11:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что мужчина по неизвестным причинам попал в колодец на территории постороннего частного домовладения по улице Кооперативной села Сурско-Литовское Днепровского района", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что глубина колодца 10 м, а уровень воды 1,5 м.