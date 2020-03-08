Ситуация на участках разведения остается стабильной

На участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ситуация остается стабильной, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Автобус и два электромобиля осуществляют перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская". Перевезено более 4 тыс пассажиров. Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины с обеих сторон дороги ежедневно проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста в случае необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

Также стабильная обстановка на участке разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.