События

22:06 08.03.2020

Ситуация на участках разведения остается стабильной

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На участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ситуация остается стабильной, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Автобус и два электромобиля осуществляют перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская". Перевезено более 4 тыс пассажиров. Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины с обеих сторон дороги ежедневно проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста в случае необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

Также стабильная обстановка на участке разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Теги: #украина #донбасс #участки_разведения
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