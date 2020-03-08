В Киевской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

В Борисполе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли три человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 7 марта в 16:54 в оперативно диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Борисполь ул. Привокзальная, вблизи АЗС "КЛО". По прибытию на место вызова спасатели установлено, что произошло столкновение двух автомобилей Renault "MAGNUM" и Peugeot "307". В результате ДТП обнаружено 3-х погибших одна женщина и двое мужчин.