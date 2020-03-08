События

18:39 08.03.2020

В Киевской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

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В Киевской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

В Борисполе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли три человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 7 марта в 16:54 в оперативно диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Борисполь ул. Привокзальная, вблизи АЗС "КЛО". По прибытию на место вызова спасатели установлено, что произошло столкновение двух автомобилей Renault "MAGNUM" и Peugeot "307". В результате ДТП обнаружено 3-х погибших одна женщина и двое мужчин.

Теги: #киевская_область #дтп
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