В Марше женщин в центре Киева приняли участие около 2 тыс человек, акция прошла спокойно

В Киеве 8 марта в Марше женщин приняли участие около 2 тыс человек, акция прошла спокойно, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Запланированные акции прошли спокойно. В целом в марше приняли участие около 2 тыс лиц, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацгвардии Украины", - приводятся слова Крищенко на сайте Нацполиции.

Аналогичные акции прошли также в других городах Украины.

Участники призвали депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая, в частности, возлагает обязанность криминализировать насилие против женщин и домашнее насилие. "Украина, следует отдать должное, много сделала в сфере криминализации домашнего насилия, однако принятие законодательных актов до конца не решило основной проблемы – системного применения насилия в отношении женщин и детей и во многих случаях бездеятельность полиции", - отмечают организаторы акции на сайте Марш женщин и в соцсетях.

Вместе с тем, как сообщает "Громадське", параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь в Киеве вышли несколько десятков людей на акцию "Женщины против абортов". Участницы – представительницы разных организаций – призывали полностью запретить аборты в Украине.