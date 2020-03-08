События

13:53 08.03.2020

Во Львове мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве

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Во Львове мужчину задержали по подозрению в двойном убийстве

47-летнего жителя Львова задержала полиция по подозрению в двойном убийстве, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, в квартире на улице Антоновича во Львове 7 марта полицейские обнаружили тела двух женщин –57-и и 36-и лет. Сотрудники полиции установили, что смерть матери и дочери была насильственной и к ней может быть причастен 47-летний местный житель.

"Уже через несколько часов было установлено, что к убийству женщин причастен 47-летний житель Львова. Он задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения", – указано в сообщении.

Теги: #львов #убийство
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