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03:09 08.03.2020

В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

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В мире число инфицированных коронавирусом в субботу приблизилось к 105 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 24 тыс.

По состоянию на вечер минувшей субботы, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тыс. 858 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 тыс. 651 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 24 тыс. 207, увеличившись за сутки на 4 тыс. случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 560, на материковой части Китая скончались 3 тыс. 70 человек.

В Южной Корее зарегистрировано 7 тыс. 41 больной, скончались 42, в Италии - 5 тыс. 883, скончались 233, в Иране - 5 тыс. 823, скончались 145, в Японии - 1 тыс. 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 13, Франции - 949, скончались 16, Германии - 639, Испании - 374, скончались восемь, США - 213, скончались 19, Великобритания - 209, скончались двое, Нидерландах - 188 сскончался один, Швейцарии - 182, скончался один, Сингапуре - 138, Бельгии - 109, Гонконге - 108, скончались двое, Швеции - 101.

Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира.

Всего в мире почти 57 тыс. человек выздоровели.

Теги: #рост #коронавирус #мир #распространение
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