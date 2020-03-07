Глава итальянской Демпартии заразился коронавирусом

Лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти объявил в субботу, что заразился коронавирусом Covid-19.

"Врачи сказали мне, что у меня - коронавирус", - пояснил он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома", - добавил он.

Демократическая партия - одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти - в составе коалиции с движением "Пять звезд".