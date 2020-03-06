Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, президент Зеленский сам вел с ними диалог – первый замглавы ОП

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов подтвердил, что кандидатуры бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского действительно рассматривались на должность премьер-министра Украины.

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым, президент сам вел этот диалог, и может ответить в деталях, как он принимал решение, и почему оно было принято. На мой взгляд, решение по Денису Анатольевичу (Шмыгалю – ИФ) очень мудрое и правильное, потому что оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

Трофимов указал, что Шмыгаль понимает, что такое производство, промышленность, и что такое экономика. "И он поработал главой ОГА, понимает, как на местах живут люди, и политику, чтобы жизнь простых украинцев стала лучше", - считает он.